Експрезидента Киргизстану помістили у СІЗО

Колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва помістили в СІЗО Держкомітету нацбезпеки (ДКНБ) до 26 серпня.

Про це заявив його адвокат Сергій Слесарев, повідомляє 24.kg.

За його словами, до ДКНБ викликали суддю Первомайського району Бішкека Адилбека Субанкулова, який екстрено провів виїзне засідання. Суд постановив заарештувати Атамбаєва до 26 серпня - на час слідчих заходів.

«Ніхто не пред'явив жодних документів про затримання, в тому числі про примусовий привід. Обіцяли, що їх представлять сьогодні. Ніхто не реагував, що документи були підготовлені до вручення повідомлення про підозру у справі Азіза Батукаєва. Моєму підзахисному вручили повідомлення і відразу ж обрали запобіжний захід», - сказав Слєсарев.

Як повідомлялося, 7 серпня загін спецпризначення ДКНБ зробив спробу взяти штурмом резиденцію Атамбаєва в селі Кой-Таш. Вона провалилася двічі. 8 серпня спецоперацію із затримання Атамбаєва вже намагався провести спецпідрозділ МВС. Всі дороги до Кой-Таш були перекриті, зв'язок глушили, був блокований доступ до Інтернету. До епіцентру були стягнуті щонайменше близько 3 тисяч співробітників міліції і спецтехніка. Після двогодинного протистояння міліції вдалося форсувати ситуацію - Атамбаєв прийняв рішення здатися. Його відвезли до ГСУ ГКНБ на допит. Його затримали.

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Атамбаєву пред'явлено попередні звинувачення, проте поки що не відомо, за якими статтями Кримінального кодексу.

У результаті штурмів резиденції експрезидента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва постраждали 98 осіб, є загиблий.