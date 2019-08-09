ОБСЄ у середу нарахувала 70 вибухів на Донеччині та 26 – на Луганщині

СММ ОБСЄ зафіксувала у середу близько 70 вибухів у Донецькій області (усі відбулися в рамках навчань з бойовою зброєю біля Авдіївки) та 26 вибухів на Луганщині.

Про це повідомляється в опублікованому у четвер звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 7 серпня 2019 року.

"У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши тимчасом більше вибухів (близько 70), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 60 вибухів)", - йдеться у звіті.

Понад половину порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північно-північний схід від н. п. Авдіївка (підконтрольний урядові, 17 км на північ від Донецька). Водночас, за оцінкою СММ, "у всіх цих випадках це був вогонь зі стрілецької зброї у рамках навчання з бойовою стрільбою в зоні безпеки, що є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи від 3 березня 2016 року щодо заборони навчань (занять) із бойовою стрільбою в зоні безпеки".

"У Луганській області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши, серед іншого, 26 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли не було зафіксовано жодного вибуху", - повідомили у Місії.

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Понад дві треті порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північно-північний схід від н.п. Обозне (непідконтрольний урядові, 18 км на північ від Луганська).