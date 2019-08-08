До західного берега Йордану стягують додаткові сили через вбивство ізраїльського солдата

У четвер Армія оборони Ізраїлю відправляє додаткові сили на Західний берег ріки Йордан у зв’язку з убивством свого 19-річного військовослужбовця.

Про це повідомляє пресслужба Армії оборони Ізраїлю у Twitter.

«Після оцінки ситуації було прийнято рішення направити додаткові піхотні підрозділи на Західний берег річки Йордан. Військовослужбовці Армії оборони Ізраїлю за підтримки Служби загальної безпеки і поліції знаходяться на місці і продовжують пошуки нападника», - йдеться в повідомленні.

За інформацією ізраїльських військових, тіло 19-річного солдата Двіра Сорека було знайдено рано вранці в четвер з ножовими пораненнями. Армія оборони Ізраїлю розцінює це як теракт, «здійснений в безпосередній близькості» від єврейського поселення на північ від міста Хеврон на Західному березі Йордану.

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Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху також назвав терактом це вбивство військовослужбовця на Західному березі.

Фото: twitter.com/idfonline