Спікер Сейму Польщі йде у відставку через скандал з авіаперельотами

Спікер Сейму Польщі Марек Кухцінський вирішив подати у відставку через скандал навколо його польотів урядовими літаками.

Про це він оголосив на пресконференції у четвер, повідомляє Польське радіо.

“Інформую, що у п’ятницю (9 серпня — ред.) я маю намір подати у відставку з посади спікера Сейму, яку мені довірено 12 листопада 2015 року. При цьому хочу чітко заявити, що під час своєї діяльності я не порушив закону. Також кількість авіаперельотів, що стала причиною гучних контроверсій, була продиктована великою кількістю зустрічей із жителями часто невеликих населених пунктів, що я проводив під час своєї роботи”, - сказав посадовець.

Наприкінці липня польські масмедіа поінформували, що разом із Кухцінським на урядових бортах літали і члени його родини, що заборонено законодавством. Як компенсацію за 23 польоти спікер передав 5 тисяч злотих лікарні для дітей з тяжкими травмами мозку, а ще 10 тисяч злотих - на діяльність католицької доброчинної організації Карітас.

Читайте також: Дуда призначив дату парламентських виборів у Польщі

На пресконференції 5 серпня Кухцінський заявив, що не порушив закон, і вибачився за авіаперельоти. За словами спікера Сейму, один раз із ним урядовим літаком подорожувала його дружина. Він сказав, що готовий виплатити за це як компенсацію 28 тисяч злотих Фонду модернізації Збройних сил Польщі.

7 серпня Окружна прокуратура у Варшаві поінформувала про провадження щодо перевірки можливих порушень у зв’язку із польотами Марека Кухцінського.

Фото: IAR/Krystian Dobuszyński