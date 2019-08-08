В Іспанії вже сто днів не можуть сформувати уряд

В Іспанії, де 100 днів тому відбулися дострокові парламентські вибори, досі не сформований уряд.

Про це повідомляє ElPais.

“Минуло 100 днів з 28 квітня, коли відбулися парламентські вибори, проти нині досі немає ознак того, що чинний в.о. прем'єр-міністра Педро Санчес наближається до досягнення коаліційної угоди, яка дозволить йому знову очолити уряд”, - йдеться у повідомленні.

Як відомо, на дострокових виборах партія соціалістів Санчеса здобула найбільшу кількість мандатів - 123, проте все одно не має більшості і змушена шукати партнера для формування коаліції. Найвірогіднішим партнером на сьогодні є ліва партія "Унідас Подемос", яка має 40 депутатських мандатів.

Перемовини між ними тривають уже кілька місяців, та сторони й досі не можуть дійти згоди і сформувати уряд.

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Головним каменем спотикання є розподіл посад. Санчес на попередніх перемовинах запропонував партії Подемос, зокрема, посади віцепрем'єра та міністрів охорони здоров'я і соцполітики. Проте лідер партії Пабло Іглесіас хоче бачити своїх однопартійців на посадах віцепрем'єра з питань соцполітики, а також на чолі міністерств охорони здоров'я, праці й освіти.

Як повідомлялося, 25 липня в.о. прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчес вдруге не зміг заручитися підтримкою парламенту для формування уряду.

Якщо провалиться третя спроба у вересні, в листопаді в Іспанії відбудуться другі за рік дострокові парламентські вибори.