Календар на всю голову. 10 серпня

Цього дня 1814 року народився Генріх Нестле, винахідник порошкового молока, а в 1995 році українка Інеса Кравець встановила світовий рекорд у потрійному стрибку

10 серпня 70 року римська армія імператора Тіта увірвалася в Єрусалим і зруйнувала Другий Єрусалимський Храм. Він горів протягом 10 днів, а до вересня вся столиця Ізраїлю перетворилася на руїни. Храмову Гору римляни зрівняли з землею. За свідченням Йосипа Флавія 100 тис. жителів міста потрапили в полон і були продані в рабство. Всього ж загиблих від меча, голоду та полонених за час війни налічувалося близько 1 мільйона 100 тисяч. Менору і вівтар із зруйнованого Храму за наказом Тита були відправлено до Риму. Руйнування Єрусалиму і спалення Храму стало початком розсіювання євреїв по всьому світу.

10 серпня 1500 року португальський мореплавець Діегу Діаш відкрив острів Мадагаскар. У травні 1500 року його корабель, який прямував до Індії, потрапив в шторм, збився з курсу, обігнув Південну Африку і ухилився далеко на схід. Лише 10 серпня корабель, нарешті, натрапив на якусь землю, яку Діегу прийняв за східне узбережжя Африки. Однак те, що він прийняв за материк, виявилося островом. У 1501 році Діаш повернувся додому, ставши першим європейцем, що обігнув Африку від Аденської затоки до Гібралтару. Крім того, він привіз до Європи перші точні відомості про Мадагаскар, які використовував у своїй роботі картограф Альберто Кантіно. У 1502 році він склав першу карту, де було надано зображення цього - четвертого за величиною - острова Землі.

10 серпня 1675 року в передмісті Лондона закладено перший камінь Королівської обсерваторії в Грінвічі. Саме відкриття обсерваторії відбулося в 1676 році.

10 серпня 1737 року в місті Глухові народився Антон Лосенко, український художник і педагог.

10 серпня 1793 року під час Французької Революції, в Парижі був відкритий доступ широкої публіки до Луврського палацу для огляду художньої колекції французьких королів. Урочисте відкриття першого музею Франції відбулося 18 листопада 1793 року. На сьогодні Музей Лувр – найпопулярніший музей світу – демонструє 35 тисяч експонатів, від найдавніших часів до 19 століття на площі понад 60 тис. квадратних метрів. Починаючи з 2008 року, експонати музею розділені на 8 колекцій. На сьогодні Лувр є одним із найвідвідуваніших музеїв світу.

10 серпня 1814 року у Франкфурті-на-Майні (Німеччина) народився Генріх Нестле, німецький фармацевт, засновник фірми "Nestle", винахідник порошкового молока. Спочатку він випускав фруктові лікери та оцет, згодом - газовану воду і лимонад. Потім була гірчиця. Першим споживачем нового продукту - молочної суміші для немовлят - став новонароджений однієї зі співробітниць його компанії. Малюкові не підходило ні материнське молоко, ні будь-яке інше. Порошок "Nestle" врятував дитині життя. І той випадок став найкращою рекламою для винахідника.

10 серпня 1816 року в селі Горошкове Київської губернії народився Лаврентій Похилевич, український краєзнавець. Дві його книги - "Сказание о населенных местностях Киевской губернии" (1864) і "Уезды Киевский и Радомысльский. Статистические и исторические заметки о всех населенных местностях в этих уездах и с подробными картами их" (1887) - давно стали бібліографічними рідкостями.

10 серпня 1833 року невеличке селище Вінд на березі озера Мічиган з населенням близько двохсот чоловік отримало статус міста. Сьогодні воно відоме під назвою Чикаго.

10 серпня 1846 року актом Конгресу США був відкритий перший науково-дослідний заклад Америки – Смітсонівський інститут. Це стало можливим завдяки заповіту відомого англійського хіміка і мінералога Джеймса Смітсона. Смітсон не мав дітей, тому всі свої статки заповів на «заснування закладу в США, який служитиме розвитку й розповсюдженню знань». Причини, з яких британський учений зробив американську націю своєю спадкоємницею достеменно не відомі. Спадщина Джеймса Смітсона складалася рівно з 104 960 золотих монет, 8 шилінгів і 7 пенсів, які у перерахунку на теперішній курс складають понад 10 мільярдів доларів. На сьогодні Смітсонівський інститут є науково-дослідним і освітнім інститутом у США, йому належить також і музейний комплекс, найбільше в світі сховище експонатів, музейних цінностей і артефактів. До складу інституту входять 19 музеїв, зоопарк, 9 науково-дослідницьких центрів, а також 156 музеїв, які є філіями Смітсонівського інституту. Офіційно вважається державним закладом, фінансується урядом США, приватними пожертвами, а також за рахунок видавничої та комерційної діяльності. Більшість закладів знаходиться у Вашингтоні. У 1901 році в будівлі, яке сьогодні є інформаційним центром для всіх, хто відвідує музей, були перезахоронені останки і самого Смітсона, привезені з Британії.

10 серпня 1890 року в Черкасах народився Макар Кушнір, український політичний діяч, журналіст, член Української Центральної Ради, один із засновників ОУН. Учасник Першого Конгресу Українських націоналістів у Відні (28 січня - 3 лютого 1929 року).

10 серпня 1884 року в селі Росохуватець (нині - Тернопільська область) народився Яків Струхманчук, відомий український художник, графік, ілюстратор, карикатурист і портретист. З травня 1932 року його служив науковцем науково-дослідного інституту польської пролетарської культури, а з осені 1932 викладав історію костюма в музично-театральному інституті імені М.В.Лисенка, де виконував також обов'язки завідувача польського відділу і польського робітничого факультету, займався публіцистикою і багато малював. У 1937 році загинув на Соловках.

10 серпня 1907 року померла Марко Вовчок, відома українська письменниця і перекладач.

10 серпня 1912 року народився Жоржі Амаду, бразильський письменник і громадський діяч, один із класиків латиноамериканської літератури ХХ століття. Жоржі Амаду написав майже 30 романів, які були переведені на півсотні мов і видані загальним накладом понад 20 млн екземплярів. За його книгами знято більше 30 фільмів.

10 серпня 1919 року після нетривкого періоду відносного затишшя в Україні з новою силою розгорілися бойові дії. Армії УНР і ЗУНР розпочали спільний похід проти більшовиків в двох напрямках - на Київ і Одесу. У цей день українські війська вибили червоні загони з Жмеринки та Вінниці і заволоділи залізничною колією до цих населених пунктів.

10 серпня 1920 року був підписаний Севрський мирний договір, укладений в місті Севр (Франція) країнами Антанти і державами, які приєдналися до неї, з одного боку, і султанської Туреччиною - з іншого. Севрський мирний договір оформив територіальний поділ Османської імперії. Один з договорів так званої Версальсько-Вашингтонської системи, які завершували Першу світову війну. За умовами цього мирного договору за Румунією визнавалося право на територію Буковини по р. Дністер і р. Черемош, Галичина виділялася в окрему територію що межує з Польщею, а Закарпатська Україна була включена до складу Чехословаччини.

10 серпня 1930 року в Вінгейті (Англія) народилася Баррі Ансуорт, англійський письменник, відомий своїми романами на історичні теми. Опублікував 15 романів. Тричі номінувався на Букерівську премію. Отримав її в 1992 році за роман «Священний голод».

10 серпня 1945 року в Балтіморі (шт. Меріленд, США) помер Роберт Годдард, американський фізик і інженер, один з піонерів ракетної техніки. Він запустив свою першу ракету на рідкому паливі 16 березня 1926 року. Ракета під назвою "Нелл" розміром з людську руку протягом 2,5 секунд злетіла на висоту близько 12 м. Ця подія стала важливою демонстрацією можливостей рідинних ракетних двигунів. Крім космічних подорожей Роберт Годдард запропонував ідею реактивного гранатомета, і перші американські моделі гранатометів "Базука" були створені саме на основі робіт дослідника.

10 серпня 1949 року в Страсбурзі відкрилося перше засідання Консультативної асамблеї Ради Європи. Воно тривало майже місяць. 100 парламентаріїв з дванадцяти європейських країн на 18 засіданнях обговорили питання відновлення післявоєнної Європи, започаткували концепцію транснаціонального суду для захисту основних прав людини кожного європейського громадянина і зробили перші кроки до об'єднання в Європейський Союз.

10 серпня 1960 року народився Антоніо Бандерас, популярний іспанський кіноактор, режисер, танцюрист і співак, який зараз живе і працює в США. Знімався у фільмах: «Лабіринт пристрасті», «Матадор», «Закон бажань», «Жінки на межі нервового зриву», «Зв'яжи мене», «Шкіра, в якій я живу» і ін. Як режисер поставив фільм «Божевільні в Алабамі». До 1990 року знімався переважно в Іспанії, у фільмах Педро Альмодовара, який власне і зробив з Бандераса зірку світового масштабу. Бандерас чи не єдиний іспанський кіноактор, якому вдалося підкорити Голлівуд.

10 серпня 1988 року в Києві помер Платон Воронько, український поет, письменник, публіцист, драматург.

10 серпня 1995 року українська спортсменка Інеса Кравець встановила в Гетеборзі світовий рекорд у потрійному стрибку - 15 м 50 см.

10 серпня 2006 року в Києві помер Степан Олексенко, український актор. Він знявся у фільмах "На Київському напрямку", "Стара фортеця", "Платон мені друг", "Якщо ворог не здається", "Пароль знали двоє", "Звинувачується весілля", "Війна на західному напрямку", "Убити Шакала", "Чорна рада".

10 серпня 2014 року почалися перші бойові зіткнення між українськими військовими та збройними формуваннями так званої ДНР за активної підтримки збройних сил Російської Федерації за Іловайськ. У нашу історію бої за Іловайськ, які тривали майже місяць, увійшли під назвою «Іловайський котел». Втрати української армії під Іловайськом стали одними з наймасштабніших за весь час бойових дій на сході країни і спонукали українську сторону погодитися на умови Мінського перемир'я, підписаного 5 вересня 2014 року в білоруській столиці тристоронньою контактною групою.