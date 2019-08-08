Канадський корабель контролюватиме санкції проти КНДР
Укрінформ
Канада відрядила фрегат Ottawa на Далекий Схід для контролю за дотриманням міжнародних санкцій проти КНДР.
Про це повідомляє міністерство оборони Канади, передає кореспондент Укрінформу.
Зазначається, що відрядження фрегата триватиме чотири з половиною місяці. За цей час він також візьме участь у кількох міжнародних навчаннях “на підтримку дипломатичних зусиль Канади в регіоні” та здійснить шість візитів до портів інших країн.
У військовому відомстві додали, що від жовтня Канада також забезпечуватиме контроль дотримання санкцій проти КНДР за допомогою спостережного літака СР-140 Aurora, який базуватиметься в Японії.
Як відомо, проти Північної Кореї діють санкції ООН, мета яких - змусити Пхеньян відмовитися від зброї масового знищення.
Фото з відкритих джерел