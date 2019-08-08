Глава МВС Молдови анонсував зняття недоторканності з депутатів

Перший віцепрем'єр уряду Молдови й очільник МВС Андрій Нестасе переконаний, що на одному з найближчих засідань парламенту деякі депутати позбудуться недоторканності.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

«На найближчому позачерговому засіданні парламенту, яке пройде 12-го або 13 серпня, може бути знята недоторканність із декількох депутатів. Запит на зняття імунітету буде зроблено виконувачем обов'язків генерального прокурора Думітру Робу в рамках кримінальної справи за фактом узурпації державної влади 7-14 червня цього року колишнім урядом країни під керівництвом Павла Філіпа», - заявив Нестасе.

Тобто, вочевидь ідеться про депутатів від Демократичної партії, яка ще недавно була при владі, а тепер перейшла в опозицію.

За словами міністра, нинішня влада Молдови активно займається процесом деолігархізації держави.

Як повідомляв Укрінформ, два дні тому генеральна прокуратура Молдови порушила кримінальну справу за фактом узурпації державної влади в період від 7 до 14 червня нинішнього року.

Згідно з конституцією Молдови, узурпація влади - найтяжчий злочин проти держави. За неї кримінальний кодекс передбачає ув'язнення терміном до 20 років.