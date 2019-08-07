Центральний залізничний вокзал у Гельсінкі евакуювали через пожежу
"У будівлі вокзалу Гельсінкі сталася пожежа", - йдеться у повідомленні.
Поліція направила людей до виходу, щоб пожежники змогли оцінити масштаби загоряння. На місце події прибули дев'ять бригад рятувальників. Інформація про спалах надійшла в Службу порятунку близько 11.30.
Служба порятунку повідомила про те, що головна зала вокзального приміщення була заповнена чорним димом. Однак, ситуацію вдалося взяти під контроль і наразі ведуться роботи з провітрювання приміщення.
За словами журналістки YLE Айші Зідан, яка перебувала на місці події, ніде поблизу від будівлі вокзалу диму не спостерігалося.
Як повідомила Служба порятунку, причиною пожежі став морозильник, що загорівся.
Згідно з інформацією залізничної компанії VR, пожежа не має вплинути на графік руху поїздів.