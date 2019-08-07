Центральний залізничний вокзал у Гельсінкі евакуювали через пожежу

"У будівлі вокзалу Гельсінкі сталася пожежа", - йдеться у повідомленні.

Поліція направила людей до виходу, щоб пожежники змогли оцінити масштаби загоряння. На місце події прибули дев'ять бригад рятувальників. Інформація про спалах надійшла в Службу порятунку близько 11.30.

Служба порятунку повідомила про те, що головна зала вокзального приміщення була заповнена чорним димом. Однак, ситуацію вдалося взяти під контроль і наразі ведуться роботи з провітрювання приміщення.

За словами журналістки YLE Айші Зідан, яка перебувала на місці події, ніде поблизу від будівлі вокзалу диму не спостерігалося.

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Як повідомила Служба порятунку, причиною пожежі став морозильник, що загорівся.

Згідно з інформацією залізничної компанії VR, пожежа не має вплинути на графік руху поїздів.