Майже 40% москвичів схвалюють акції за вільні вибори

Більше третини жителів Москви (37%) позитивно ставляться до акцій протесту, які проходять через передвиборної кампанії в Мосміськдуму, негативно - тільки 27%.

Такі результати опитування «Левада-центру», проведеного на замовлення Фонду розвитку громадянського суспільства.

З тих 37%, хто підтримує протести, 26% сказали, що не брали участь в акціях, 9% — припускають свою участь, 2% — вже брали участь. Негативно до акцій протесту відносяться 27% опитаних, нейтрально або байдуже — ще 30%.

Більшість респондентів повідомили, що знають про протести: 29% уважно стежать за подіями, ще 48% «щось чули про це». 23% опитаних сказали, що вперше дізналися про протести під час соцопитування.

З середини липня в Москві відбуваються акції протесту, учасники яких вимагають допустити незалежних кандидатів на вибори в міську думу. Поліція і Росгвардия жорстко розганяють демонстрантів. На двох акціях, що пройшли 27 липня і 3 серпня, затримували не менше тисячі осіб.

З-за протестних виступів порушено декілька кримінальних справ: про перешкоджання діяльності московських виборчкомів і «московську справу про масові заворушення. Крім того, порушено кримінальну справу за появи немовляти на акції, що пройшла 27 липня.

Фонд розвитку громадянського суспільства (ФоРГО) очолює екс-начальник кремлівського управління з внутрішньої політики Костянтин Костін.