У Росії понад чверть дітей живе за межею бідності

У Росії понад чверть дітей (26%) у віці до 18 років живуть у сім'ях ыз рівнем грошових доходів, нижчих за прожитковий мінімум (дані за 2017 рік).

Такими є результати дослідження Росстату, опубліковані РБК. Даних за 2018 рік наразі немає.

Згідно з даними Росстату, рівень бідності серед дітей удвічі перевищує показник бідності загалом по країні. У 2017 році за межею бідності жили 13,2% населення Росії (19,4 млн осіб), у 2018 році – 12,9% (18,9 млн). Рівень дитячої бідності різко зріс у 2015 році до 27,4% до 20,7% в 2014 році.

Особливо гострою є проблема бідності серед дітей у сільській місцевості: за підсумками 2017 року. 45% дітей, які проживають у селі, ростуть у малозабезпечених сім'ях. Найвищий рівень бідності серед дітей зафіксовано у багатодітних сім'ях. За даними Росстату, більше як половина (52,2%) дітей у таких сім'ях живе у бідності.