В Афганістані військові за добу знищили майже 100 талібів

У різних провінціях країни в ході військових операцій проти руху "Талібан" убиті 92 бойовики.

Про це повідомляє Анадолу з посиланням на міноборони Афганістану.

"У результаті операцій, проведених в Афганістані за останню добу, нейтралізовано 92 і поранено 56 бойовиків руху "Талібан", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, афганські військові діють за підтримки сил НАТО відразу в дев'яти провінціях.

В перебігу операцій затримано 10 бойовиків, вилучено велику кількість зброї та боєприпасів.