ЄС виділив додатково €127 мільйонів на підтримку біженців у Туреччині

Загальний внесок Євросоюзу в програму допомоги сирійським біженцям у Туреччині сягнув 1 млрд 125 млн євро.

Про це інформує Анадолу з посиланням на Єврокомісію.

"Допомога виділена в рамках Програми сприяння соціальній згуртованості (SUY), що реалізується за сприяння Всесвітньої продовольчої програми ООН і Турецького Червоного Півмісяця", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, з урахуванням додатково виділених коштів загальний внесок ЄС у програму сягнув 1 млрд 125 млн євро.

Зазначається, що фондові, створеному в 2016 році для підтримки сирійських біженців у Туреччині й розрахованому на шість мільярдів євро, в цілому виділено €5,6 млрд. При цьому сума, виділена на погоджені проекти, становить €3,5 млрд. Туреччині було перераховано €2,4 млрд.

Допомога в рамках Програми SUY виявляється сирійцям, які проживають за межами таборів для біженців, з метою задоволення основних потреб. Щомісяця на банківську карту одного біженця надходить 120 турецьких лір (близько 20 євро).