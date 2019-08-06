Депутата парламенту Молдови оголосили в міжнародний розшук

Члена парламенту Молдови, лідера партії «Шор», бізнесмена Ілана Шора, який таємно залишив територію країни 14 червня, оголошено в міжнародний розшук.

Інформацію про це підтвердив керівник центру міжнародного співробітництва Генерального інспекторату поліції, глава молдавського відділення Інтерполу Віорел Центю, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Підтверджую, що цю особу (Ілана Шора – ред.) оголошено в міжнародний розшук. Після ідентифікації місця його перебування будуть ініційовані процедури його екстрадиції до Молдови», - повідомив Центю.

Шор не мав права залишати територію країни, оскільки був засуджений судом першої інстанції на 7 років ув'язнення за корупцію. Остаточний вердикт з цього питання ще не винесла Апеляційна палата міста Кагула, а Шор перебував під юридичним наглядом, що передбачає заборону на виїзд із Молдови. Апеляційна палата Кагула видала ордер на його арешт.

Ілан Шор є ще й головним фігурантом у справі про розкрадання більше мільярда доларів з банківської системи Молдови. Про це свідчать дані звіту американського детективного агентства Kroll, яке проводило розслідування банківського шахрайства.