У Франції мера на смерть збила машина зі сміттям, яку він намагався зупинити

Мер французької комуни Сіньє, що у департаменті Вар, Жан-Матьє Мішель загинув після того, як його збив автомобіль із будівельним сміттям, яке невідомі намагалися скинути на дорогу.

Про це повідомляє портал France Bleu.

“Жан-Матьє Мішель, мер Сіньє з 1983 року, загинув у другій половині дня у понеділок після того, як його переїхав фургон на приватній дорозі його комуни”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 76-річний Мішель їхав із друзями, коли побачив, як невідомі намагаються скинути будматеріали на дорозі.

Він одразу зупинився й попросив двох чоловіків забрати вивантажене ними сміття.

Вони виконали вимогу, проте, від'їжджаючи, їхнє авто переїхало мера.

Нині поліція вирішуватиме, була це випадковість чи наїзд був навмисним.

Водія автомобіля та його пасажира затримали.

Фото: francebleu.fr