У Москві хочуть позбавити батьківських прав подружжя, яке прийшло з дитиною на мітинг

Московська прокуратура вимагає позбавити батьківських прав сімейну пару, яка прийшла на неузгоджену акцію протесту 27 липня з однорічною дитиною.

Про це повідомляється на сайті відомства.

«В ході мітингу батьки передали малолітню дитину, яка знаходиться через свій вік у безпорадному стані, третій особі, чим наразили на небезпеку здоров'я і життя хлопчика. Таким чином, чоловік і жінка, експлуатуючи дитину, використали свої батьківські права на шкоду інтересам сина», - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі також стверджують, що батько хлопчика «не має права голосу в запланованих на вересень 2019 року виборах у Москві, оскільки має лише тимчасову реєстрацію в Москві».

За інформацією проєкту Baza, людиною, якій подружжя передали дитину, був Сергій Фомін - фігурант «московської справи» про масові заворушення під час мітингу.

Прокуратура Москви проводить зараз перевірки за фактами участі в акціях 27 липня і 3 серпня у центрі міста неповнолітніх і людей з маленькими дітьми.

Сергій Фомін - єдиний з десяти фігурантів справи, який не перебуває під вартою: його оголошено у федеральний розшук. Як раніше стверджував слідком РФ, залишаючи мітинг, Фомін «взяв на руки чужу маленьку дитину для безперешкодного проходу повз оточення».