В Індії шкільний автобус упав у прірву, загинули щонайменше 9 дітей
Укрінформ
Щонайменше дев'ятеро дітей загинули та ще 10 постраждали після того, як шкільний автобус упав у прірву в індійському Кангсалі.
Про це повідомляє ANI з посиланням на губернатора штату Уттаракханд Трівендра Равата.
“Щонайменше дев'ятеро дітей загинуло та ще 10 постраждали після того, як шкільний автобус із 18 дітьми упав у прірву в Кангсалі у вівторок вранці”, - йдеться у повідомленні.
Постраждалих було госпіталізовано до місцевої лікарні.
За словами Равата, триває розслідування інциденту.