В Індії шкільний автобус упав у прірву, загинули щонайменше 9 дітей

Щонайменше дев'ятеро дітей загинули та ще 10 постраждали після того, як шкільний автобус упав у прірву в індійському Кангсалі.

Про це повідомляє ANI з посиланням на губернатора штату Уттаракханд Трівендра Равата. “Щонайменше дев'ятеро дітей загинуло та ще 10 постраждали після того, як шкільний автобус із 18 дітьми упав у прірву в Кангсалі у вівторок вранці”, - йдеться у повідомленні. Постраждалих було госпіталізовано до місцевої лікарні. Читайте також: У Болівії автобус зірвався у прірву, 14 загиблих За словами Равата, триває розслідування інциденту.