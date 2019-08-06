В Індії шкільний автобус упав у прірву, загинули щонайменше 9 дітей

В Індії шкільний автобус упав у прірву, загинули щонайменше 9 дітей

Укрінформ
Щонайменше дев'ятеро дітей загинули та ще 10 постраждали після того, як шкільний автобус упав у прірву в індійському Кангсалі.

Про це повідомляє ANI з посиланням на губернатора штату Уттаракханд Трівендра Равата.

“Щонайменше дев'ятеро дітей загинуло та ще 10 постраждали після того, як шкільний автобус із 18 дітьми упав у прірву в Кангсалі у вівторок вранці”, - йдеться у повідомленні.

Постраждалих було госпіталізовано до місцевої лікарні.

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За словами Равата, триває розслідування інциденту.

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