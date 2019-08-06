Китай погрожує контрзаходами у разі розміщення ракет США в регіоні

Китай пригрозив вжити контрзаходів, якщо США розмістять ракети середньої дальності в країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Про це заявив директор департаменту з контролю над озброєннями МЗС КНР Фу Конг, повідомляє CNA.

“Якщо США розмістять ракети середньої дальності в цій частині земної кулі, біля Китаю, Китай буде змушений вжити контрзаходів", - заявив він.

Водночас Фу Конг не уточнив, до яких саме кроків може вдатися уряд КНР.

"Я закликаю наших сусідів проявляти розсудливість і не допускати розгортання США ракет середньої дальності на своїй території", - сказав він

Крім того, Фу Конг підтвердив, що Китай не зацікавлений брати участь у будь-яких тристоронніх переговорах із США та Росією щодо контролю над озброєннями. Він аргументував це тим, що більшість китайських ракет не можуть дістатися до центральної частини США.

"Враховуючи величезний розрив між ядерними арсеналами Китаю, США та Російською Федерацією, я не вважаю, що на цьому етапі Китай може брати участь у переговорах щодо скорочення озброєнь", - сказав Фу.

Як повідомлялося раніше, міністр оборони США Марк Еспер прагне якнайшвидше розмістити нові американські ракети середньої дальності в Тихоокеанському регіоні. Розміщенням нових ракет США хочуть протистояти впливу Китаю в регіоні.