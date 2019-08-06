НАТО бачить саме зараз шанс на мир в Афганістані - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляє, що існує реальний шанс на мирне врегулювання в Афганістані.

Так він оцінив хід переговорів у Досі між США і делегацією «Талібану» зі врегулювання ситуації в Афганістані, повідомляє Радіо Свобода.

«Ми бачимо реальний шанс для миру в Афганістані, ми ближчі до мирної угоди, ніж будь-коли раніше», – заявив Столтенберґ 6 серпня у Веллінгтоні, Нова Зеландія.

Як повідомлялося, представники США і «Талібану» 4 серпня детально обговорили деякі елементи угоди, яка має покласти край 18-річному конфлікту в Афганістані.

США вторглися в Афганістан і повалили владу талібів у 2001 році. Тепер у Вашингтоні говорять про намір вивести тисячі своїх військовослужбовців і завершити найтривалішу війну у своїй історії.