У Флориді акули за вихідні тричі нападали на людей
Укрінформ
В американському штаті Флорида на одному з пляжів за вихідні акули тричі нападали на людей.
Про це повідомляє CNN.
Як зазначається, у суботу на пляжі Нью-Смірна акула вкусила 20-річну дівчину за руку. Потерпілу госпіталізували, її травми життю загрози не становлять.
Через пів години після цього випадку акула вкусила за ногу 21-річного серфера за ногу. Від госпіталізації хлопець відмовився.
І, нарешті, менш ніж за 24 години після перших двох атак півтораметрова акула вкусила за ногу 51-річного чоловіка, який стояв у воді по коліно.
Як зазначає дослідник акул Гевін Нейлор, поблизу цього пляжу є велике скупчення риб, на які полюють акули. Ймовірно, вони прийняли частини тіла людей за рибу.
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