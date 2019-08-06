Американцю, який розсилав критикам Трампа "поштові бомби", дали 20 років

Американця, який торік розсилав критикам президента США Дональда Трампа вибухові пристрої поштою, засуджений до 20 років ув'язнення.

Про це повідомляє BBC.

“Прибічника Трампа, який визнав, що надсилав бомби поштою критикам американського президента, ув'язнили на 20 років”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прокуратура просила про довічне для 57-річного Сезара Сайока.

Він був заарештований 26 жовтня 2018 року в місті Плантейшн, штат Флорида, та попередньо обвинувачений за п'ятьма статтями.

Крім розсилки поштою 16 саморобних бомб по всій країні критиками президента США Дональда Трампа, Сайок також надсилав зображення з погрозливим змістом.

За інформацією сторони обвинувачення, докази проти Сайока включають зразки ДНК, які пов'язують його з 10 вибуховими пристроями, на двох із яких виявлено його відбитки пальців.

Як зазначається, Сайок визнав себе винним за 65-ма пунктами обвинуваченнями, пов'язаними з відправленням 16 "поштових бомб" відомим представникам Демократичної партії, а також в офіс телеканалу CNN. Він зізнався, що виготовив саморобні вибухові пристрої з пластикових труб, цифрових будильників з електричною проводкою, феєрверків та осколків скла.

Обвинувачений у суді заявляв, що "дуже шкодує через свій вчинок".

Фото: @hardrock2016