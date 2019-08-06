Американцю, який розсилав критикам Трампа "поштові бомби", дали 20 років
Про це повідомляє BBC.
“Прибічника Трампа, який визнав, що надсилав бомби поштою критикам американського президента, ув'язнили на 20 років”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що прокуратура просила про довічне для 57-річного Сезара Сайока.
Він був заарештований 26 жовтня 2018 року в місті Плантейшн, штат Флорида, та попередньо обвинувачений за п'ятьма статтями.
Крім розсилки поштою 16 саморобних бомб по всій країні критиками президента США Дональда Трампа, Сайок також надсилав зображення з погрозливим змістом.
За інформацією сторони обвинувачення, докази проти Сайока включають зразки ДНК, які пов'язують його з 10 вибуховими пристроями, на двох із яких виявлено його відбитки пальців.
Як зазначається, Сайок визнав себе винним за 65-ма пунктами обвинуваченнями, пов'язаними з відправленням 16 "поштових бомб" відомим представникам Демократичної партії, а також в офіс телеканалу CNN. Він зізнався, що виготовив саморобні вибухові пристрої з пластикових труб, цифрових будильників з електричною проводкою, феєрверків та осколків скла.
Обвинувачений у суді заявляв, що "дуже шкодує через свій вчинок".
Фото: @hardrock2016