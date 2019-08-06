Екстрена посадка пасажирського літака в Іспанії: 19 постраждалих

У результаті екстреної посадки пасажирського літака British Airways у Валенсії постраждало 19 людей.

Про це повідомляє Daily Mail.

“Три пасажири постраждали від вдихання диму та 16 особам була необхідна інша медична допомога після того, як літак British Airways здійснив екстрену посадку в Іспанії”, - йдеться у повідомленні.

У результаті інциденту трьох пасажирів було госпіталізовано, ще 16 отримали невеликі опіки.

Як повідомляє Daily Mail, рейс BA422 вилетів у понеділок ввечері із лондонського аеропорту Гітроу з 175 пасажирами на борту.

Проте у Валенсії літак був вимушений здійснити екстрену посадку через сильне задимлення всередині повітряного судна.

Перед приземленням пілот поінформував диспетчера, що в літака загорівся двигун.

Зазначається, що після посадки пасажири залишали літак через екстрений вихід на злітно-посадковій смузі.

Пізніше самі ж пасажири розкритикували авіакомпанію у соцмережах через незадовільне надання їм допомоги. Вони, зокрема, скаржилися на невчасне надання їм інформації та відсутність надання першої допомоги.

Як повідомлялося, 29 липня рейс авіакомпанії American Airlines з Філадельфії до Лондона був перенаправлений до Бостона після повідомлення про неприємний запах у кабіні екіпажу.

Фото: www.dailymail.co.uk