Екстрена посадка пасажирського літака в Іспанії: 19 постраждалих
Про це повідомляє Daily Mail.
“Три пасажири постраждали від вдихання диму та 16 особам була необхідна інша медична допомога після того, як літак British Airways здійснив екстрену посадку в Іспанії”, - йдеться у повідомленні.
У результаті інциденту трьох пасажирів було госпіталізовано, ще 16 отримали невеликі опіки.
Як повідомляє Daily Mail, рейс BA422 вилетів у понеділок ввечері із лондонського аеропорту Гітроу з 175 пасажирами на борту.
Проте у Валенсії літак був вимушений здійснити екстрену посадку через сильне задимлення всередині повітряного судна.
Перед приземленням пілот поінформував диспетчера, що в літака загорівся двигун.
Зазначається, що після посадки пасажири залишали літак через екстрений вихід на злітно-посадковій смузі.
Пізніше самі ж пасажири розкритикували авіакомпанію у соцмережах через незадовільне надання їм допомоги. Вони, зокрема, скаржилися на невчасне надання їм інформації та відсутність надання першої допомоги.
Як повідомлялося, 29 липня рейс авіакомпанії American Airlines з Філадельфії до Лондона був перенаправлений до Бостона після повідомлення про неприємний запах у кабіні екіпажу.
Фото: www.dailymail.co.uk