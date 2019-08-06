Зливи у Китаї: 6 загиблих, 6 зниклих безвісти

Унаслідок сильних дощів у центральному Китаї загинуло шестеро осіб, ще шестеро зникли безвісти.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на місцеву владу.

Зазначається, що у місті Шиянь в провінції Хубей зливи спровокували паводки, а також зробили непрохідними дороги й повалили лінії електропередач, залишивши місцевих мешканців без енергії.

Наразі у місті діє червоне попередження про зливу, що є найвищим рівнем тривоги про природний катаклізм у Китаї.

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Метеорологи попереджають про високий ризик паводків, геологічних катаклізмів й виходу річок з берегів.