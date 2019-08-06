Лукашенко призначив парламентські вибори на листопад

Президент Білорусі підписав укази, які визначають час і порядок проведення парламентських виборів.

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на прес-службу білоруського лідера.

“Глава держави Олександр Лукашенко 5 серпня підписав укази №293 та №294 про призначення виборів до Ради Республіки і Палати представників Національних зборів Республіки Білорусь 7-го скликання. Вони відбудуться відповідно 7 і 17 листопада 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Указами передбачено, що Центральна комісія Республіки Білорусь з виборів і проведення республіканських референдумів відповідно до своїх повноважень організовує проведення виборів і здійснює контроль за виконанням законодавства про вибори.

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Місцеві ради депутатів, виконавчі й розпорядчі органи повинні не пізніше 8 жовтня провести висунення кандидатів у члени Ради Республіки Національних зборів.

Як повідомляв Укрінформ, вибори президента Білорусі можуть пройти 30 серпня 2020 року. Про це заявила голова Центральної виборчої комісії країни Лідія Єрмошина.