ФРН ще раз відмовилася від участі в місії захисту судноплавства

У Німеччині, як і раніше, не вважають за потрібне брати участь в ініційованій США місії захисту судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це заявила на брифінгу представниця уряду ФРН Ульріке Деммер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Федеральний канцлер не бачить участі Німеччини в місії під проводом США в такій ситуації та в цей момент. І з цим згодні всі в уряді», - сказала Деммер.

Позиція німецького уряду не змінилася з минулого тижня – ставлення до прохання Вашингтона є «стриманим». ФРН наполягає на «дипломатичному шляху» вирішення проблеми, пошуках можливості переговорів з Іраном.

При цьому Деммер наголосила, що затримання Іраном суден є незаконним і загрожує принципу вільного судноплавства та загалом безпеці в регіоні.

Водночас до ідеї європейської місії захисту уряд ФРН ставиться в цілому схвально та веде з цього питання переговори з європейськими партнерами.

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Офіційна представниця МЗС Німеччини Марія Адебар уточнила, що переговори ведуться на рівні політичних директорів. Зокрема, на цьому тижні планується зустріч дипломатів ФРН і Франції. Потім це буде обговорюватися в Брюсселі, зокрема в "трійці ЄС".

Як повідомляв Укрінформ, 19 липня збройні сили Ірану затримали два нафтові танкери в Ормузькій протоці. Одному з них згодом дозволили продовжити плавання. Другий, який ішов під британським прапором, продовжують утримувати в іранському порту Бендер-Аббас.

25 липня уряд Великої Британії оголосив, що надаватиме кожному британському танкеру, що проходить через Ормузьку протоку, військовий ескорт. Своєю чергою в Ірані застерегли Велику Британію від створення європейської місії для захисту мореплавства. На думку Тегерана, це лише "посилить напруженість".

30 липня США офіційно попросили Німеччину разом з Францією і Великою Британією долучитися до убезпечення торговельної діяльності в Ормузькій протоці.

5 липня Лондон оголосив про приєднання до ініційованої Вашингтоном міжнародної коаліції.