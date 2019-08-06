ФРН ще раз відмовилася від участі в місії захисту судноплавства
Про це заявила на брифінгу представниця уряду ФРН Ульріке Деммер, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Федеральний канцлер не бачить участі Німеччини в місії під проводом США в такій ситуації та в цей момент. І з цим згодні всі в уряді», - сказала Деммер.
Позиція німецького уряду не змінилася з минулого тижня – ставлення до прохання Вашингтона є «стриманим». ФРН наполягає на «дипломатичному шляху» вирішення проблеми, пошуках можливості переговорів з Іраном.
При цьому Деммер наголосила, що затримання Іраном суден є незаконним і загрожує принципу вільного судноплавства та загалом безпеці в регіоні.
Водночас до ідеї європейської місії захисту уряд ФРН ставиться в цілому схвально та веде з цього питання переговори з європейськими партнерами.
Офіційна представниця МЗС Німеччини Марія Адебар уточнила, що переговори ведуться на рівні політичних директорів. Зокрема, на цьому тижні планується зустріч дипломатів ФРН і Франції. Потім це буде обговорюватися в Брюсселі, зокрема в "трійці ЄС".
Як повідомляв Укрінформ, 19 липня збройні сили Ірану затримали два нафтові танкери в Ормузькій протоці. Одному з них згодом дозволили продовжити плавання. Другий, який ішов під британським прапором, продовжують утримувати в іранському порту Бендер-Аббас.
25 липня уряд Великої Британії оголосив, що надаватиме кожному британському танкеру, що проходить через Ормузьку протоку, військовий ескорт. Своєю чергою в Ірані застерегли Велику Британію від створення європейської місії для захисту мореплавства. На думку Тегерана, це лише "посилить напруженість".
30 липня США офіційно попросили Німеччину разом з Францією і Великою Британією долучитися до убезпечення торговельної діяльності в Ормузькій протоці.
5 липня Лондон оголосив про приєднання до ініційованої Вашингтоном міжнародної коаліції.