Авіація в Афганістані продовжує бомбити талібів: знищені 16 бойовиків

У кількох провінціях Афганістану в результаті авіаударів за добу знищено 16 членів руху "Талібан".

Про це інформує Сіньхуа з посиланням на силові структури Афганістану.

"Щонайменше 16 бойовиків руху "Талібан" знищені в результаті декількох авіаударів в Афганістані за останні 24 години", - йдеться в повідомленні.

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Командування корпусу спеціальних операцій Національної армії Афганістану уточнює, що авіаудари завдавалися у провінціях Урузган, Газні, Пактіка і Фарʼяб.

Крім того, повідомляється про три знищені мотоцикли бойовиків.