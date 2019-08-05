Вибух у центрі Каїра: 20 загиблих, майже півсотні поранених

Унаслідок зіткнення кількох автомобілів у центрі столиці Єгипту 20 осіб загинули, 47 дістали поранення.

Про це інформує Радіо Свобода з посиланням на міністерство внутрішніх справ Єгипту.

"Кількість загиблих унаслідок вибуху після зіткнення кількох автомобілів у центрі Каїра зросла до двадцяти. 47 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, неподалік Національного інституту раку автомобіль вискочив на зустрічну смугу, де зіткнувся з трьома іншими автівками.

У міністерстві уточнили, що одне авто перевозило вибухівку. Як стверджують правоохоронці, його замінувало екстремістське угруповання «Хазм» (Hasm), котре раніше неодноразово заявляло про напади на поліцейських та чиновників.

Фото: MEE/Jonathan Rashad