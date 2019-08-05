Президента Туркменістану показали на державному ТБ - біля "Воріт пекла"

"Президент Гурбангули Бердимухамедов вперше за більш ніж десять днів з'явився на державному телебаченні", - йдеться в повідомленні.

Як передає програма «Ватан» туркменського телебачення, Бердимухамедов під час своєї відпустки займається активним відпочинком.

У вечірньому ефірі було показано репортаж, як туркменський лідер їздить на велосипеді, гарцює на коні і стріляє з автоматичної зброї.

"Також, за повідомленням державного ТБ, Бердимухамедов за кермом спортивного автомобіля проїхався по пустелі Каракуми, доїхавши до палаючого газового кратера Дарвазе, більше відомого як «Ворота пекла»", - йдеться в повідомленні.

Це його перша поява на ТБ більше ніж за десять днів. Останній раз його показували 24 липня після того, як поширилися чутки про його смерть. Але кадри, показані 24 липня, викликали сумніви у фахівців-телевізійників, які вирішили, що зйомки були ідентичні тим, які було показано в програмі «Ватан» від 10 травня цього року.

Раніше офіційні ЗМІ повідомляли про те, що глава Туркменістану на цілий місяць пішов у трудову відпустку - з 15 липня по 15 серпня. Бердимухамедов в попередні роки не йшов у відпустку на такий тривалий термін. Крім того, навіть коли він перебував на відпочинку, державні ЗМІ щодня повідомляли про те, що робить президент країни.

Довга відсутність президента в суспільному житті і медіапросторі призвели до появи різних чуток серед населення країни.

21 липня в соціальних мережах з'явилися повідомлення про те, що глава держави помер 20 липня через гостру ниркову недостатність.

На тлі повідомлень, а потім спростувань інформації про смерть президента Туркменістану, в соціальних медіа з'явилися відеозвернення представників туркменської естради, які закликають не вірити "помилковим повідомленням" про "стан президента" і розміщують на своїх сторінках в соцмережах публікації з хештегом #duryalan (# стопложь ).

Слідом за публікаціями представників туркменської естради, в соціальних медіа з'явилися численні повідомлення від імені "пересічних громадян", в яких виражається критика і обурення на адресу джерел, що повідомляли інформацію про смерть президента Туркменістану.