Росія перевезла зброю через Словаччину і їй не повідомила - ЗМІ

Російська Федерація перевозила зброю до Сербії через Словаччину без сповіщення Братислави про зміст вантажу.

Про це повідомляє SME.

“Словаччина могла допомогти Росії з посиленням її військової бази в Сербії не знаючи про (вміст російського вантажу - ред.)”, - йдеться у повідомленні.

У Братиславі не спростовували, що надали російській авіакомпанії “Авіакон Цитотранс” дозвіл на переліт через країну.

Водночас компетентні органи Словаччини стверджують, що вони не знали про наявність 10-ти броньованих машин всередині літаків.

Зазначається, що транспортування російської військової техніки заборонено санкціями ЄС, які були запроваджені проти РФ за анексію Криму в 2014 році. Тоді Словаччина підтримала ці санкції.

Словацький прем'єр Петр Пеллігріні ще не прокоментував новину.

Як повідомлялося, 26 липня румунські ЗМІ поінформували, що Бухарест заблокував транзитний вантаж військової техніки, яка прямувала з Росії до Сербії по Дунаю.

Пізніше Міністерство оборони Росії відповіло, що не направляло судно з військовою технікою Дунаєм до Сербії.