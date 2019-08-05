Мексика пригрозила США “юридичними кроками” через стрілянину в Ель-Пасо

Уряд Мексики заявив про намір вжити юридичних кроків проти США після того, як під час стрілянини в американському місті Ель-Пасо загинули шестеро мексиканців.

Про це повідомляє CNN із посиланням на міністра МЗС Марсело Ебрарда.

“Уряд Мексики здійснить юридичні кроки проти США після вбивства шести мексиканців під час стрілянини в Ель-Пасо”, - йдеться у повідомленні.

Водночас Ебрард не уточнив, про які саме кроки йдеться, однак додав, що більше деталей буде повідомлено сьогодні ввечері.

Як зазначив міністр, події в Ель-Пасо є “неприйнятними”.

За словами президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, у стрілянині загинуло шестеро й отримали поранення семеро мексиканців.

Як повідомлялося раніше, 20 людей загинули і понад 20 отримали поранення внаслідок стрілянини в торговому комплексі в Ель-Пасо, штат Техас, у суботу вранці.

А в суботу вночі сталася ще одна стрілянина у місті Дейтон, що в штаті Огайо. Там терорист розстріляв 9 осіб і поранив ще 27 людей.

Вчора, 4 серпня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив триденну жалобу за загиблими під час стрілянини в штатах Огайо й Техасі.