Шотландці хочуть нового референдуму щодо незалежності

Більшість шотландських виборців проголосували б за незалежність від Великої Британії і не проти провести новий референдум до 2021 року.

Про це свідчать результати опитування, проведені лордом Ешкрофтом, повідомляє Holyrood.

«Згідно з новим опитуванням, більшість шотландців наразі виступають за незалежність і хочуть провести другий референдум до 2021 року», - йдеться в повідомленні.

Згідно з результатами опитування політика Майкла Ешкрофта, проведеного після візиту прем'єр-міністра Бориса Джонсона до Едінбурга минулого тижня, 46% із 1019 респондентів відповіли, що готові проголосувати за незалежність, а 43% виступили проти. Якщо не враховувати тих респондентів, які ще не визначилися зі своєю позицією, це означає, що більшість (52%) виборців виступають за незалежність Шотландії.

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Як відомо, в Шотландії референдум за незалежність проводився 2014 року, тоді шотландці (55%) проголосували проти незалежності від Сполученого Королівства.

Фото: PA