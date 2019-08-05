У Лондоні вважають, що повернення Росії до ПАРЄ треба переглянути

Керівник британської делегації в ПАРЄ Роджер Гейл закликав переглянути повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи після застосування сили щодо демонстрантів у Москві.

Відповідну заяву Гейла опублікував постійний представник Великої Британії у Раді Європи Крістофер Івон у Facebook.

“Лише кілька тижнів тому ПАРЄ проголосувала за відновлення права Російської Федерації, і вже стало зрозуміло, що РФ не має наміру виконувати свої зобов'язання й дотримуватися стандартів ПАРЄ. Я сподіваюся, що Комітет міністрів розгляне це питання у вересні й ми повернемося до нього, коли ПАРЄ збереться на свою фінальну пленарну сесію на початку жовтня”, - заявив Гейл.

За його словами, події, за якими весь світ спостерігав у Москві минулих вихідних, коли били демонстрантів, є неприпустимими й нечуваними.

Гейл переконаний, що методи, які використовувала російська поліція для "підтримання порядку" під час передвиборчого етапу виборів до Московської міської думи, є не пропорційними до будь-якої загрози для громадського порядку.

“Жорстокість, з якою кийки використовуються чоловіками... неприпустима у будь-якому цивілізованому суспільстві”, - додав він.

Британський депутат наголосив, що Росія порушує Конвенцію про права людини, а реакція на мирні демонстрації чітко показує, чому переважна більшість членів делегації парламенту Великої Британії виступає проти повернення прав російській делегації та підтримала збереження санкцій до того часу, коли Росія дотримуватиметься положень Конвенції.

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Раніше російський правозахисний портал ОВС-інфо заявив, що силовики затримали у суботу на акції протесту в Москві щонайменше 1000 осіб. Масові акції в підтримку незареєстрованих кандидатів на вибори до Мосміськдуми проходять у столиці Росії з середини липня.

Як повідомлялося, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до організації без виконання нею міжнародних зобов’язань. Після цього українська делегація залишила засідання ПАРЄ. 1 липня Комітет Верховної Ради рекомендував парламенту призупинити участь постійної делегації України у роботі ПАРЄ.