Три події світу. Крах з наслідками, маневри Трампа та сваволя по-московськи

У Москві влада придушує навіть натяки на організований протест

Договір про ракети малої та середньої дальності офіційно припинив своє існування. Дональд Трамп продовжує маневрування з прицілом на президентські перегони 2020 року.

Договір про ракети малої та середньої дальності офіційно припинив своє існування, де-юре зафіксувавши ситуацію, яка існувала де-факто протягом останніх років. Порівняно з періодом нового політичного мислення наприкінці 80-х років ХХ століття світ суттєво змінився, щонайменше перетворившись з біполярного на багатополярний. І крах договору, який зменшував можливість несподіваного ракетного удару, стабільності у світі в цілому, і Україні зокрема. Для нашої держави крах ДРСМД – потужний сигнал про необхідність розвивати власну ракетну програму, яка може стати ближчим часом одним з необхідних атрибутів суверенітету.

Дональд Трамп / Фото: The White House

Дональд Трамп продовжує маневрувати у пошуках вигідної позиції у контексті майбутніх президентських виборів. Домінування 45-го президента у таборі республіканців не дозволяє йому забувати про суперників з Демократичної партії, найбільш вірогідним з яких Трамп вважає Джо Байден. Лідер Сполучених Штатів минулого тижня провів телефонну розмову з Володимиром Путіним та запровадив нові санкції проти Росії. Втім, обмеження для РФ швидше показово-пропагандистські: відмашки президента пакет санкцій за отруєння Скрипалів чекав з 2018 року, і Дональд Трамп не поспішає застосовувати механізми, які можуть створити для Кремля проблеми.

Фото: KIRILL KUDRYAVTSEV

Навряд чи ближчим часом створять проблеми для Володимира Путіна і російські опозиціонери. Їх прагнення добитися допуску до участі у виборах до Московської міської думи незалежних кандидатів влада придушує з неадекватною жорстокістю, демонструючи, що уроки історії для Кремля залишаються недосяжними. Звинувачення прес-секретаря російського МЗС Марії Захарової на адресу США та Німеччини повертають до часів холодної війни сильніше, ніж скасування ДРСМД. Тим часом Путін спростив процедуру отримання виду на проживання для громадян України, розраховуючи отримати нових громадян з «братської України».

Євген МАГДА, Інститут світової політики