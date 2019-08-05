В Ірані стався землетрус

На південному заході Ірану стався землетрус магнітудою 5,2 бала.

Про це заявили в Сейсмологічному центрі Ірану, повідомляє India Today .

«Вранці в понеділок на південному заході Ірану стався землетрус магнітудою 5,2 бала», - йдеться в повідомленні.

Епіцентр землетрусу було зареєстровано на глибині 10 кілометрів недалеко від міста Черам в Кохгілуї і провінції Бойєр-Ахмад.

Повідомлень про жертви або збиток майну в результаті землетрусу не надходило. Не було і попереджень про цунамі.