В Ірані стався землетрус

В Ірані стався землетрус

Укрінформ
На південному заході Ірану стався землетрус магнітудою 5,2 бала.

Про це заявили в Сейсмологічному центрі Ірану, повідомляє India Today .

«Вранці в понеділок на південному заході Ірану стався землетрус магнітудою 5,2 бала», - йдеться в повідомленні.

Епіцентр землетрусу було зареєстровано на глибині 10 кілометрів недалеко від міста Черам в Кохгілуї і провінції Бойєр-Ахмад.

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Повідомлень про жертви або збиток майну в результаті землетрусу не надходило. Не було і попереджень про цунамі.

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