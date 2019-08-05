У Лондоні затримали 24 мітингувальників на підтримку ультраправого активіста

Поліція столиці Великобританії затримала 24 особи, які брали участь у минулі вихідні в акції на підтримку ультраправого активіста Томмі Робінсона.

Про це повідомляє Standard.

«Двадцять чотири особи були заарештовані в суботу вдень після того, як у центрі Лондона відбувся марш Вільний Томмі Робінсон», - йдеться в повідомленні.

У поліції заявили, що ці люди були арештовані за підозрою в скоєнні ряду злочинів, у тому числі володінні зброєю і напад на співробітника поліції під час маршу.

Згідно з виданням Independent, Томмі Робінсон, справжнє ім'я якого Стівен Якслі-Леннон, є засновником радикального угрупування «Ліга англійської оборони». Минулого місяця його засудили до дев'яти місяців в'язниці за неповагу до суду, оскільки в 2017 році він порушив заборону на зйомку і вів пряму онлайн-трансляцію з лондонського суду під час процесу у справі банди педофілів з англійського Гаддерсфілда.

Фото: РА