В Австрії кандидат у депутати йде зі слоганом "свині його б обрали"

Активіст із захисту тварин Мартін Баллух йде на вибори до Національної ради Австрії, які пройдуть 29 вересня, з, певно, найкурйознішим лозунгом передвиборчої кампанії – "Свині обрали б Мартіна Балуха".

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

На своїй сторінці у Facebook 54-річний зоозахисник розмістив передвиборчий плакат, на якому зображено, як він любляче гладить двох свинок на сіні. На реглані у Мартіна Баллуха також зображено порося з написом англійською мовою "Споживайте їжу, а не друзів". Великими буквами на фото розміщений передвиборчий слоган "Свині обрали б Мартіна Балуха".

Активіст із захисту тварин балотується від парламентської партії Liste Jetzt під п’ятим номером. Ця невеличка партія наразі представлена у Національній раді (нижня палата парламенту) Австрії шістьма депутатами. Між тим, соцопитування показують, що на дострокових виборах 29 вересня політична сила не долає 4-відсотковий бар’єр для проходження в парламент.

Серед інших курйозних випадків передвиборчої кампанії в Австрії – поява "Пивної партії Австрії" (BPÖ). Сатиричний проєкт лідера панк-рокгрупи Turbobier Марка Пого зібрав 500 необхідних декларацій на підтримку у Відні і тепер буде присутній у бюлетені під час виборів у цій федеральній землі (Відень в Австрії є окремою федеральною землею). Підписи збиралися на популярній торговельній вулиці австрійської столиці Маріягільфештрасе шляхом роздачі безкоштовного пива.

Подання виборчих заявок на участь у дострокових виборах до Національної ради Австрії завершилося 2 серпня. Згідно з інформацією МВС, заявки на участь в усіх 9 федеральних виборчих округах (федеральних землях) подали 8 партій. Серед них - троє найбільших політсил країни: правоцентристська "Список Себастіана Курца – Нова народна партія" (ÖVP), лівоцентристська "Соціал-демократична партія" (SPÖ) та правопопулістська "Австрійська партія свободи" (FPÖ). Крім того, по території всієї федеративної республіки обиратимуться кандидати від невеликих парламентських партій - NEOS, JETZT, а також наразі не представлені у парламенті політсили: "Зелені", KPÖ та Wandel.

Інші партії та групи спромоглися зібрати необхідні декларації на підтримку та подати виборчі заявки лише в окремих землях. Окрім "Пивної партії Австрії" у Відні, це також "Християнська партія Австрії" - у Бургенланді, "Альянс патріотів" – у Каринтії, "Соціалістична ліва партія" – у Верхній Австрії, а також партія австрійського кабаретиста Роланда Дюрінгера GILT – у Тіролі та Форарльберзі.

До 8 серпня всі подані заявки ще будуть перевірені відповідними земельними виборчими комісіями, після чого й будуть сформовані остаточні виборчі бюлетені (окремий у кожному федеральному земельного окрузі).