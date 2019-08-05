Соболь про протести в РФ: Ця політична криза серйозніша, ніж Болотна

Останні репресії кандидатів у місцеві депутати від опозиції й розгони вуличних акцій у Москві виглядають загрозливіше, ніж події 2011-2013 років на Болотній площі.

Про це заявила юрист "Фонду боротьби з корупцією" (ФБК) Любов Соболь, передає Euronews.

"Я вважаю, що це серйозніше. Політична криза серйозніша, ніж та, що була під час Болотної. Тому що тоді садили рядових активістів, але зараз дана команда порушити кримінальну справу саме на лідерів опозиції. Усі, крім Навального та Ройзмана, всі інші лідери політичної опозиції Росії зараз проходять у кримінальній справі. Під час Болотної такого не було", - пояснила вона.

За словами Соболь, не виключено, що проти неї також буде порушено кримінальне провадження.

"У мене немає жодних сумнівів, що вони можуть прийняти політичне рішення, посадити нас, як лідерів даного протесту. Я вважаю, що зараз це було попередженням, у тому числі отруєння Навального", - зазначила опозиціонерка.

Наразі вона вже понад 20 днів перебуває у протестному голодуванні.

Нагадаємо: Соболь проходить у двох справах, але поки що як свідок. 3 серпня її знову було затримано силовиками.