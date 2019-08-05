Житель Канади іранського походження зміг утекти з довічного ув’язнення в Ірані
Про це повідомляє BBC.
«Народжений в Ірані житель Канади Саїд Малекпур, що був засуджений до довічного ув’язнення в іранській тюрмі 11 років тому, зміг цієї п’ятниці успішно звідти втекти. Відео повернення Малекпура до Канади виклала в соцмережах його сестра», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що чоловік зміг утекти з Ірану нелегальним шляхом під час короткотривалого тимчасового звільнення з в’язниці.
Як відомо, Саїд Малекпур, який є веб-дизайнером, був кинутий іранською владою за ґрати на все життя через те, що, на її думку, створена ним програма для завантаження в мережу фотографій використовувалась іранськими порносайтами. Веб-дизайнера арештували в 2008 році, коли той приїхав відвідати свого батька.
Таким чином, ув’язнення Малекпура стало одним із найбільш резонансних вироків, винесених іранцям-жителям інших держав. Згідно з даними Amnesty International, під час ув’язнення Малекпур піддавався фізичним та психологічним знущанням.