В одному з головних торгових центрів Баку сталася пожежа - 7 постраждалих

У неділю в одному з найбільших торгових центрів столиці Азербайджану Баку сталася пожежа, внаслідок якої постраждали 7 осіб.

Про це повідомляє Oxu, посилаючись на міністерство охорони здоров'я Азербайджану.

«В одному зі складів торговельного центру «Садарак» у Гарадагському районі Баку сталася пожежа, внаслідок якої постраждали 7 осіб», - йдеться у повідомленні.

До місця події приїхали 15 машин швидкої допомоги.

Відзначається, що всі постраждалі є працівниками МНС. Вони були відправлені до Республіканського токсикологічного центру зі скаргою на отруєння димом.

Торговий центр "Садарак" розташований у передмісті Баку, його площа складає близько 100 га. Він включає велику кількість об'єктів роздрібної та оптової торгівлі, ринок сільськогосподарської продукції.