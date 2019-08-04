У Нанті протестувальники палили барикади зі стільців, поліція відповідала сльзогоном

У французькому місті Нант в ході акції протесту проти насильницьких дій поліції під час одного червневого фестивалю сталися сутички протестувальників з правоохоронцями.

Про це повідомляє Ouest-France.

«У французькому Нанті у суботу сталися сутички протестувальників з поліцією під час акції проти насильства з боку правоохоронців. Причиною протестів стала загибель молодого чоловіка під час поліцейської операції на музичному фестивалі 22 червня», - йдеться в повідомленні.

Мирна хода в пам’ять про загиблого пройшла без інцидентів, але демонстрація після неї переросла у сутички між поліцією та протестувальниками. У демонстрації взяли участь кілька сотень людей. Деякі протестувальники були у масках, вони спорудили барикади зі стільців та підпалювали їх.

Поліція застосувала сльозогінний газ. Щонайменше 30 людей були заарештовані.

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Слід зазначити, що тіло загиблого тоді молодика було знайдене в річці Луарі лише 29 липня. Але розслідування смерті не виявило поліція Дейтона у Twitter.

«У районі Орегон сталася активна стрілянина. Стрілець загинув. Є ще 9 загиблих. Щонайменше 16 інших з травмами потрапили до районних лікарень», - повідомляють правоохоронці.

Інцидент стався о першій годині ночі. Патрульні офіцери були в районі патрулювання, коли почалася стрілянина, і змогли швидко зреагувати на місце події.

ФБР знаходиться на місці події для надання допомоги у розслідуванні. За даними поліції, стрілець застосував довгоствольний пістолет. Мотив стрілянини невідомий.

Це вже друга масова стрілянина в країні менш ніж за 24 години.

Як повідомлялося, 20 людей загинули, а понад два десятки отримали поранення після стрілянини в торговому комплексі в Ель-Пасо, штат Техас, жодного зв'язку між поліцейським рейдом та зникненням хлопця.