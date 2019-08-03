Стрілянина в Техасі: вже нарахували 10 загиблих та мінімум 30 поранених
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Укрінформ
Щонайменше десять людей загинули та до 30 отримали поранення в результаті стрілянини в торговому центрі в Ель-Пасо (штат Техас).
Про це повідомляє KFOX14 з посиланням на поліцію.
За словами мера міста Дональда Марго, троє підозрюваних затримані, на місці працюють співробітники поліції та ФБР.
Повідомлення про стрілянину в районі торгового центру Cielo Vista Mall надійшли в поліцію близько 11:00 за місцевим часом (20:00 за київським). Пізніше правоохоронці уточнили, що їм повідомили відразу про декількох стрілків.Стрілянина в Техасі: нарахували 10 загиблих та мінімум 30 поранених / Фото: KFOX14/CBS4
Раніше повідомлялось, що в суботу, 3 серпня, у місті Ель-Пасо, штат Техас, США, поліція проводила операцію із затримання стрілка, який відкрив вогонь поблизу торговельного центру Cielo Vista Mall.
Фото: KFOX14/CBS4