У США на пляжі обвалилася скеля, є загиблі

У США на пляжі обвалилася скеля, є загиблі

Укрінформ
Щонайменше троє людей загинули внаслідок обвалу скелі на пляжі, розташованому на північ від міста Сан-Дієго (штат Каліфорнія).

Про це повідмляє у Twitter Associated Press

"Одна жінка загинула на місці, ще двоє людей згодом померли у лікарні. Натомість четвертий потерпілий відбувся незначними травмами", - йдеться у повідомленні. 

Інформації про причини трагедії наразі немає. 

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Район пляжу, де стався інцидент, тимчасово закрили.

Фото: АР, Twitter 

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