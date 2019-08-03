У США на пляжі обвалилася скеля, є загиблі

Щонайменше троє людей загинули внаслідок обвалу скелі на пляжі, розташованому на північ від міста Сан-Дієго (штат Каліфорнія).

Про це повідмляє у Twitter Associated Press.

"Одна жінка загинула на місці, ще двоє людей згодом померли у лікарні. Натомість четвертий потерпілий відбувся незначними травмами", - йдеться у повідомленні.

Woman killed after sandstone cliff collapses at California beach – National https://t.co/FS0WXkKjVT pic.twitter.com/laR0ZYlyNg — The Leader Assumpta (@Assumptaleader) 3 серпня 2019 р.

Інформації про причини трагедії наразі немає.

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Район пляжу, де стався інцидент, тимчасово закрили.

Фото: АР, Twitter