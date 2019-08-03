У Штутгарті на вулиці чоловіка зарубав мечем мігрант

У німецькому Штутгарті біженець зарубав чоловіка. Знаряддям убивства був меч.

Про це повідомляє у п'ятницю Bild.

«У середу вдень Ісса Мухаммед у Штутгарті просто посеред вулиці зарубав на смерть 36-річного Вільгельма Л.», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліція спіймала вбивцю за кілька годин.

На думку прокурорів, мотиви злочину лише особисті: «Релігійних чи політичних мотивів немає».

Відомо, що кілька тижнів Мухаммед ділив квартиру з Вільгельмом Л. У середу він чекав свого сусіда в районі Фасаненгоф. Спалахнула сварка, і тоді зловмисник дістав меч і почав завдавати ударів.

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Підозрюваний вже був відомий поліції. Раніше районний суд Нойруппіна (Бранденбург) засуджував його за крадіжки та завдання збитків.

За офіційними даними поліції, Мухаммед приїхав із Сирії і з 2015 року має дозвіл на проживання у Німеччині.

Утім, є підстави вважати, що насправді це 30-річний палестинець, який приїхав з Йорданії. У такому разі його заявка на притулок не мала б шансів на успіх, оскільки Йорданія вважається «безпечною країною походження».

Інформацію перевіряють. У п'ятницю будуть допитувати свідків - знайомих чоловіка.

Загалом до Німеччини у 2015 році прибуло близько 890 тис. шукачів притулку, багато з них були без документів, тож прохання на надання притулку подавалися просто на підставі слів самих шукачів.