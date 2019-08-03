У Канаді хочуть продавати назви залізничних станцій

Уряд канадської провінції Онтаріо планує дозволити приватним компаніям купувати право називати залізничні станцій на свою честь.

Про це йдеться у заяві міністра транспорту провінції Онтаріо Кетрін Малроні, яка є в розпорядженні Укрінформу.

“Ми економимо мешканцям кошти, шукаючи інноваційні способи партнерства із приватним сектором, намагаючись зберігати низькі тарифи на транспорт”, - сказала Малроні.

Вона зазначила, що йдеться про електричку Metrolinx, яка сполучає Торонто із передмістями. У випадку ухвалення відповідних законодавчих змін, корпоративні назви можуть отримати також парковки, вбиральні та зони очікування вздовж маршруту проходження залізниці, а також спеціальні “тихі” зони в самих поїздах.

Читайте також: Фестивалю спадщини в Едмонтоні цьогоріч додадуть козацького колориту

За словами Малроні, це дасть змогу залучати до бюджету від 50 до 500 тис. доларів щороку. Станції збережуть оригінальне найменування, але при цьому отримають ще назву спонсора та будуть брендовані. На першому етапі уряд планує продати права на 5 станцій, термін дії угоди складе від 5 до 10 років.

Міністерство транспорту Онтаріо вже звернулося із запитом до приватного сектору, аби з'ясувати його зацікавленість цією ідеєю.

Читайте також: Півднем Канади зі швидкістю 160 кілометрів на годину пронісся торнадо

Зазначимо, що наразі муніципальній компанії Metrolinx, яка також оперує поїзд, що сполучає аеропорт та вокзал Торонто, належить 67 станцій.

Додамо, що у 2011 році влада Онтаріо вже розглядала подібний план, але після консультацій вирішила від нього відмовитися.