МЗС Туреччини збирає послів для координації роботи

На базі МЗС Туреччини 3-9 серпня відбудеться конференція турецьких послів, яка має за мету здійснити координацію роботи МЗС та аналізувати останні події та тенденції, що стосуються зовнішньої політики Туреччини.

Такой планується обговорення сучасних викликів та можливостей, окреслення пріоритетів на наступний період, йдеться у прес-релізі МЗС Туреччини.

"Конференція послів, яка щорічно організовується Міністерством закордонних справ з 2008 року, відбудеться цього року з 3 по 9 серпня 2019 року в Анкарі та Самсуні за участю послів Туреччини, які проходять службу в країні та за кордоном", - повідомляє МЗС.

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Тема 11-ї за рахунком конференції послів "Надійна дипломатія: потужна на місцях та за столом переговорів".

Під час конференції буде здійснено аналіз останніх подій та тенденцій, що стосуються зовнішньої політики Туреччини, обговорення сучасних викликів та можливостей, всебічна оцінка пріоритетів на наступний період.