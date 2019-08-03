Путін спростив українцям отримання посвідки на проживання в РФ

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який розширює перелік іноземних громадян, які можуть отримати посвідку на проживання без дозволу на тимчасове проживання в Росії.

Про це йдеться на офіційному порталі правової інформації.

Зміни були внесені в закон "Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації".

Відтак, Росія планує видавати посвідку на проживання українцям, які постійно проживають в Україні, «визнані біженцями або отримали тимчасовий притулок на території РФ».

Крім того, спрощена процедура стосуватиметься тих, хто народився в Російській Радянській Федеративній Соціалістичній Республіці (РРФСР) і мав громадянство СРСР, а також тих, у кого батьки чи діти постійно проживають в Росії.

Указ набуде чинності через 90 днів після його опублікування.

Нагадаємо: 24 квітня Путін підписав указ про роздачу російського громадянства жителями ОРДЛО.

16 липня стало відомо, що російські паспорти, які країна-агресор роздає жителям окупованих територій Донбасу, не містять відомостей про місце проживання і колишнього громадянства.