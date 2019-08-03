Путін спростив українцям отримання посвідки на проживання в РФ
Про це йдеться на офіційному порталі правової інформації.
Зміни були внесені в закон "Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації".
Відтак, Росія планує видавати посвідку на проживання українцям, які постійно проживають в Україні, «визнані біженцями або отримали тимчасовий притулок на території РФ».
Крім того, спрощена процедура стосуватиметься тих, хто народився в Російській Радянській Федеративній Соціалістичній Республіці (РРФСР) і мав громадянство СРСР, а також тих, у кого батьки чи діти постійно проживають в Росії.
Указ набуде чинності через 90 днів після його опублікування.
Нагадаємо: 24 квітня Путін підписав указ про роздачу російського громадянства жителями ОРДЛО.
16 липня стало відомо, що російські паспорти, які країна-агресор роздає жителям окупованих територій Донбасу, не містять відомостей про місце проживання і колишнього громадянства.