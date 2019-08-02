Канада засудила ракетні пуски КНДР

Регулярні випробування Північною Кореєю ракетних систем підривають зусилля міжнародної дипломатії у залагодженні кризи на Корейському півострові.

Про це йдеться в заяві МЗС Канади, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Канада однозначно засуджує нещодавні пуски Північною Кореєю балістичних ракет малої дальності. Ці провокативні дії КНДР разом із двома запусками балістичних ракет малої дальності у травні та ще одним - 25 червня - загрожують зривом дипломатичного процесу, що триває з 2018 року”, - зазначають у МЗС.

У відомстві наголосили, що ці ракетні пуски порушують резолюції Радбезу ООН та становлять пряму загрозу міжнародному миру й безпеці.

У зв'язку з цим Канада закликає Північну Корею дотримуватися міжнародних зобов’язань та вживати конкретних заходів для повного й безповоротного знищення зброї масового ураження.

МЗС також висловило переконання, що дипломатія становить єдиний шлях до безпеки, стабільності та процвітання всіх жителів регіону.

“Канада підтримує зусилля як на міжнародному, так і на регіональному рівнях зі стримування небезпечних дій Північної Кореї та зміцнення безпеки в азійсько-тихоокеанському регіоні”, - підкреслили у зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, 31 липня Північна Корея біля свого східного узбережжя запустила дві балістичні ракети малої дальності.