Бразилія отримала статус основного союзника США поза НАТО
Укрінформ
Президент США Дональд Трамп надав Бразилії статус основного союзника США поза НАТО.
Про це йдеться у його листі до Державного департаменту, повідомляє AFP.
“Я надаю Бразилії статус основного союзника США поза НАТО”, - написав Трамп.
Як повідомляє AFP, спецстатус надається країнам, до яких Вашингтон має високий рівень довіри, і він дозволяє країнам мати пріоритетний доступ до закупівлі зброї на американському ринку та посилює військову співпрацю між державами.
Нині такий статус мають, зокрема, Ізраїль, Нова Зеландія, Єгипет.
Зазначається, що Трамп ще у травні заявляв про намір надати Бразилії статус основного союзника США поза НАТО.