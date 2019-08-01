Бразилія отримала статус основного союзника США поза НАТО

Президент США Дональд Трамп надав Бразилії статус основного союзника США поза НАТО.

Про це йдеться у його листі до Державного департаменту, повідомляє AFP.

“Я надаю Бразилії статус основного союзника США поза НАТО”, - написав Трамп.

Як повідомляє AFP, спецстатус надається країнам, до яких Вашингтон має високий рівень довіри, і він дозволяє країнам мати пріоритетний доступ до закупівлі зброї на американському ринку та посилює військову співпрацю між державами.

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Нині такий статус мають, зокрема, Ізраїль, Нова Зеландія, Єгипет.

Зазначається, що Трамп ще у травні заявляв про намір надати Бразилії статус основного союзника США поза НАТО.