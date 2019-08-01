Довіра росіян до ТБ за 10 років знизилася на чверть

Згідно зі звітом "Російський медіа-ландшафт-2019: Телебачення, преса, інтернет, соціальні мережі", за 10 років довіра росіян до ТБ знизилася на 25%, а до інтернету - зросла в кілька разів.

Про це повідомляється на сайті "Левада-центру", який готував звіт.

Згідно з його даними, росіяни стали рідше дивитися телевізор: 10 років тому інформацію по ТБ отримували 94% жителів країни, зараз - 72%. Довіра до телебачення за той самий період знизилася з 79% до 54%.

При цьому ТБ однак залишається найпопулярнішим джерелом інформації в РФ. Серед каналів, які дивляться росіяни, лідирують "Россия 1" (48%), "Первый канал" (47%), НТВ (36%), "Россия 24" (31%) и РЕН ТВ (17%). "Найавторитетнішими журналістами", згідно з іншим опитуванням "Левада-центру", росіяни вважають Володимира Соловйова, Андрія Малахова (обидва - "Россия 1") і Андрія Норкіна (НТВ).

Другим за популярністю джерелом інформації стали соцмережі (34%) і інтернет (32%). Крім того, росіяни дізнаються новини з відеоблогів - близько третини респондентів дивляться їх не рідше ніж раз на тиждень. Від рідних і друзів новини дізнаються 18% респондентів, з газет і по радіо - 12 і 15% відповідно. Телеграм-канали - регулярне джерело новин для 1% росіян. Загалом зростає довіра росіян до інтернет-ресурсів і соцмереж: за десять років вимірювань вона зросла в три-чотири рази і тепер коливається навколо 20%.