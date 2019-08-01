Слідком РФ затримав п'ятьох учасників акції у Москві

Слідчий комітет Росії затримав п'ятьох учасників акції 27 липня в Москві, серед яких - Олексій Міняйло, Кирило Жуков і Іван Подкопаєв, яких планується взяти під варту.

Про це повідомляється на сайті СКР.

"Наразі в установленому кримінально-процесуальному порядку затримані п'ятеро учасників незаконної акції, в тому числі Олексій Міняйло, Кирило Жуков і Іван Подкопаєв, проводяться допити та інші слідчі дії. Найближчим часом слідство має намір клопотати перед судом про обрання щодо них запобіжного заходу у вигляді взяття під варту", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що російські "слідчі продовжують планомірну роботу з встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, які порушили закон". І тому ще "планується ряд затримань громадян, причетних до масових заворушень і застосування насильства відносно представників органів внутрішніх справ і Росгвардії під час несанкціонованого мітингу".

За даними Слідкому РФ, слідчі мають докази причетності до злочинів більше 10 громадян, "які брали найактивнішу участь в організації і проведенні масових заворушень у центрі столиці".

Як відомо, акція 27 липня проводилась за закликом незареєстрованих кандидатів у депутати Мосміськдуму від опозиції. Мерія Москви не погодила мітинг і поліція його жорстко розігнала, затримавши понад 1300 осіб.

Після мітингу СКР порушив кримінальну справу про масові заворушення в Москві. Останні два дні поліція проводить обшуки у активістів, які брали участь в акції російської опозиції.